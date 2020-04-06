Оперативный штаб предупредил выдающих фальшивые документы

Применяемый в Азербайджане особый карантинный режим направлен на охрану здоровья населения и обеспечение безопасности страны.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Выполнение гражданами страны правил, включая ограничения на передвижение, одобряется.

Однако отмечены попытки нарушения правил особого карантинного режима.

Включая имена отдельных граждан в портал icaze.gov.az и выдавая фальшивые удостоверения не имеющим отношения к СМИ людям, некоторые юридические и физические лица способствуют их беспрепятственному передвижению и грубо нарушают требования особого карантинного режима.

Оперативный штаб предупреждает, что в отношении подобных "дельцов" будут приняты необходимые меры.