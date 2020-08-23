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Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима

Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима Еще три человека, присутствовавшие на свадьбе внучкипрезидента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева, оштрафованы.
Происшествия
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23 августа 2020 г. 12:15
Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима
Сабина Алиева и Сиявуш Новрузов

Еще три человека, присутствовавшие на свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева, оштрафованы.

Как сообщает Report, это депутат Сиявуш Новрузов, омбудсмен Сабина Алиева и супруга директора Азербайджанской государственной филармонии Айсель Адигезалзаде.

Все трое оштрафованы на 400 манатов, по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

В пресс-службе МВД подтвердили Report эту информацию.

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