Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима

Еще три человека, присутствовавшие на свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева, оштрафованы.
Как сообщает Report, это депутат Сиявуш Новрузов, омбудсмен Сабина Алиева и супруга директора Азербайджанской государственной филармонии Айсель Адигезалзаде.
Все трое оштрафованы на 400 манатов, по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).
В пресс-службе МВД подтвердили Report эту информацию.