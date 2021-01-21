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Официально подтверждена еще одна соцсеть Генпрокуратуры

Официально подтверждена еще одна соцсеть Генпрокуратуры Verified Page, то есть синий значок, означающий подтверждение страницы, отличает оригинальную страницу от поддельной
Происшествия
21 января 2021 г. 11:42
Официально подтверждена еще одна соцсеть Генпрокуратуры

В настоящее время социальные сети стали одним из важнейших средств обмена информацией. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики использует социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Telegram для оперативного обеспечения информацией населения, в том числе средств массовой информации о деятельности прокуратуры населению.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 21 января страница Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в Instagram (ссылка: https://www.instagram.com/prokurorluq/) была официально подтверждена синим значком.

26 ноября прошлого года была официально подтверждена синим значком страница Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в Facebook (ссылка: https://www.facebook.com/prokurorluq/).

Verified Page, то есть синий значок, означающий подтверждение страницы, отличает оригинальную страницу от поддельной.

В ходе обращения в пресс-службу Генеральной прокуратуры в связи с вопросом, ведомство сообщило, что Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики оказала содействие в официальном утверждении страниц в Facebook и Instagram синим значком.

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