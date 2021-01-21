Официально подтверждена еще одна соцсеть Генпрокуратуры

Verified Page, то есть синий значок, означающий подтверждение страницы, отличает оригинальную страницу от поддельной

В настоящее время социальные сети стали одним из важнейших средств обмена информацией. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики использует социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Telegram для оперативного обеспечения информацией населения, в том числе средств массовой информации о деятельности прокуратуры населению.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 21 января страница Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в Instagram (ссылка: https://www.instagram.com/prokurorluq/) была официально подтверждена синим значком.

26 ноября прошлого года была официально подтверждена синим значком страница Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в Facebook (ссылка: https://www.facebook.com/prokurorluq/).

Verified Page, то есть синий значок, означающий подтверждение страницы, отличает оригинальную страницу от поддельной.

В ходе обращения в пресс-службу Генеральной прокуратуры в связи с вопросом, ведомство сообщило, что Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики оказала содействие в официальном утверждении страниц в Facebook и Instagram синим значком.