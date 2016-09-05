Обвиняемую в торговле людьми женщину арестовали в зале суда

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд по делу обвиняемой в торговле людьми Назрин Ибрагимли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был зачитан приговор.

По решению суда Н.Ибрагимли приговорена к 9 годам тюрьмы. Она была арестована в зале суда.

Отметим, что Н.Ибрагимли обвиняют в торговле людьми путем вывоза из Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты женщин. В отношении задержанной сотрудниками правоохранительных органов Н.Ибрагимли не была избрана мера пресечения в виде ареста.