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    Обвиняемую в торговле людьми женщину арестовали в зале суда

    Ее приговорили к 9 годам тюрьмы

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд по делу обвиняемой в торговле людьми Назрин Ибрагимли.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был зачитан приговор.

    По решению суда Н.Ибрагимли приговорена к 9 годам тюрьмы. Она была арестована в зале суда.

    Отметим, что Н.Ибрагимли обвиняют в торговле людьми путем вывоза из Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты женщин. В отношении задержанной сотрудниками правоохранительных органов Н.Ибрагимли не была избрана мера пресечения в виде ареста.  

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