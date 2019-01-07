Обнаружено тело гражданина Азербайджана, пропавшего без вести в результате крушения судна в Турции

Стамбул. 7 января. REPORT.AZ/ Обнаружено тело пропавшего без вести в результате крушения в Черном море судна "Волга-Балт 214" гражданина Азербайджана, капитана корабля Турбата Камиль оглу Исмаилова.

Как сообщает турецкое бюро Report, его тело было сжато на палубе судна.

Было отмечено о проведении работ, направленных на извлечение тел Т.Исмаилова и другого гражданина Азербайджана, старшего помощника капитана Ибрагимова Мамедали Сурхай оглу.

Маис Ализаде