Обнаружено тело гражданина Азербайджана, пропавшего без вести в результате крушения судна в Турции

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Стамбул. 7 января. REPORT.AZ/ Обнаружено тело пропавшего без вести в результате крушения в Черном море судна "Волга-Балт 214" гражданина Азербайджана, капитана корабля Турбата Камиль оглу Исмаилова.
Как сообщает турецкое бюро Report, его тело было сжато на палубе судна.
Было отмечено о проведении работ, направленных на извлечение тел Т.Исмаилова и другого гражданина Азербайджана, старшего помощника капитана Ибрагимова Мамедали Сурхай оглу.
Маис Ализаде
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