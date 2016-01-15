​Обнародованы причины ареста представителя главы ИВ Физулинского района - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 14 января в расположенной в Бинагадинском районе столицы квартире Шакира Гаджиева, занимающего должность представителя главы ИВ Физулинского района по физулинскому городскому административному округу, были обнаружены и конфискованы 5 патронов калибром 9 мм и незаконно приобретенный у неизвестного следствию источника пистолет "Макарова".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По факту в Главном управлении следствия и дознания Главного управления полиции города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Ведение следствия по делу возложено на Следственное управление прокуратуры города Баку.

С учетом обоснованных подозрений на совершение преступления Шакиром Гаджиевым, он был задержан и привлечен к следствию. По решению Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения - арест.

Следственные действия по делу продолжаются.