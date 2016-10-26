 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована статистика водителей, нарушивших за день в Азербайджане правила дорожного движения

    На дорогах страны произошло 3 ДТП, погиб 1, были ранены 9 человек

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции оштрафовали за день 5918 совершивших административное нарушение водителей.

    Об этом Report сообщили из управления.

    В структуре сказали, что 45 из привлеченных 25 октября на территории страны к административной ответственности водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 2 были наказаны за автохулиганство.

    За превышение скорости в отношении 2796 водителей был составлен электронный протокол.

    На дорогах страны произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. В результате погиб 1 , были ранены 9 человек.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi