Обнародована дата суда по апелляционной жалобе сына бывшего пресс-секретаря министерства обороны

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по апелляционной жалобе бывшего следователя Зардабской районной прокуратуры Руфата Сафарова, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщил Report адвокат Р.Сафарова Бахруз Байрамов, апелляционная жалоба в связи с изменением меры пресечения в отношении Р.Сафарова будет рассмотрена 22 января в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что согласно информации генпрокуратуры, Руфат Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры из-за грубого нарушения ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.