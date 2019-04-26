ОАО Paşa Sığorta подало в суд на ООО Xaliq Faiqoğlu

Открытое акционерное общество Paşa Sığorta подало в суд на Общество ограниченной ответственностью Xaliq Faiqoğlu.

Как сообщает Report, страховая компания обратилась в Бакинский административно-экономический суд №1 с иском об изъятии выплаченной страховой суммы в порядке суброгации.

ОАО попросило принять постановление об изъятии у ответчика ООО Xaliq Faiqoğlu в порядке суброгации нанесенного ущерба в размере 11 816 манатов страховой выплаты в пользу истца ОАО Paşa Sığorta.

Суд рассмотрел исковое заявление и приложенные документы и вынес решение о возвращении искового заявления.

Так, не было приложено доказательств, что страховая компания доставила до ответчика документ для разрешения спора до обращения в суд.

По решению, документы были возвращены.