Названа дата суда над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником

Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста

Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу в отношении воевавшего в Карабахе ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича.

Как передает Report, подготовительное судебное заседание назначено на 16 мая.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльбея Аллахвердиева.

Согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана, завершилось расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджана, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута Эулджекджиян Викен Абрахамович 1979 г.р., первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

Викену Эулджекджиану было предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

5 мая 2021 года обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено и направлено в суд для рассмотрения.