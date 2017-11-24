НАНА обнародовала результаты расследования по землетрясению в Агдаме

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сделал заявление по результатам землетрясения, имевшего место 15 ноября в Агдаме.

Как сообщили Report в информационном отделе структуры, были проведены макросейсмические исследования землетрясения, которое произошло в 23:48:02 на территории Агдама.

Во время исследовательских работ стало известно, что в эпицентральной зоне землетрясение ощущалось силой до 6 баллов (по 12-бальной шкале MSK-64).

Эпицентр землетрясения располагается в 5 км к северо-западу от жилого пункта Гузанлы Агдамского района. Размеры зоны землетрясения составили 24 x 28 км, глубина очага – 25 км.

С административной точки зрения самая большая активность землетрясения ощущалась в ряде жилых пунктов Агдамского, Бардинского и Тертерского районов: села Гузанлы, Поладлы, Ючоглан, Хындырыстан, Чеменли, Хусанли, Кочерли, Ханараб, Газьян, Гайнаг, Эвоглу, Илхычылар, Хасили, Кеталпараг, Гаравелли и Ханагала.

На Агдамской и Бардинской сейсмической станции, где землетрясение ощущалось наиболее интенсивно, никаких трещин не зафиксировано.