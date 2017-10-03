Ходатайство Видади Зейналова не было удовлетворено - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное разбирательство по апелляционной жалобе на приговор в отношении экс-руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова и других.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

На суде выяснилось, что Г.Бейбалаев апелляционную жалобу не подавал. Он направил в суд заявление, попросив продолжать разбирательство без него.

После ходатайства подали адвокат В.Зейналова Джейхун Юсифов и другие. Они попросили провести суд частично следственным путем.

Суд отправился на совещание.

Ходатайство не было удовлетворено.

Очередное заседание суда назначено на 17 октября.

***10:26

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде начинается судебное разбирательство по апелляционной жалобе на приговор в отношении экс-руководителя аппарата бывшего министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает Report, дело рассмотрят под председательством судьи Гадима Бабаева.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, были выявлены основания для подозрений в том, что руководитель Аппарата министерства В. Зейналов, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами отдельных подразделений, входящих в структуру министерства, обеспечив оформление на имя находящихся под их покровительством, записанных на близких им лиц компаний фальшивых документов о якобы выполнении работ и услуг, при том, что эти работы не были выполнены, выполнены не полностью, оборудование не было закуплено, а цены на используемое оборудование были раздуты в 4-5 раз, и другими способами, организовали обналичивание, присвоение и растрату денежных средств на сумму 73 млн 590 тыс. манатов, перечисленных на счета соответствующих предприятий в отдельных банках.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М. Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б. Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А. Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж. Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г. Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С. Гумбетов, а также Э. Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн манатов.

Согласно обвинительному акту, А. Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, Э. Мамедов - 7 млн 700 тыс. манатов, О. Рустамов - 250 тыс. манатов, С. Гумбетов - 32 тыс. 400 манатов, Г. Бейбалаев - 2 млн манатов, Дж. Джафаров - 1,5 млн манатов, Б. Велиев - 204 тыс. манатов, В. Зейналов - 8 млн манатов, Б. Гусейнов - 10 млн манатов, М. Мамедов - 4 млн 500 тыс. манатов и Н. Мамедов в присвоении 4 млн манатов. В. Зейналов, Б. Гусейнов, А. Мустафаев, Э. Мамедов, О. Рустамов, Н. Мамедов, С. Гумбетов, Г. Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж.Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б. Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Бакинский суда по тяжким преступлениям приговорил В. Зейналова и Б. Гусейнова к 13 годам, Н. Мамедова - к 11 годам, Э. Мамедова - к 10 годам, А. Мустафаева - к 5 годам лишения свободы, Г. Бейбалаева - к 3 годам лишения свободы.

М. Мамедов, О. Рустамов, С. Гумбатов, Дж. Джафаров и В. Велиев были осуждены условно и освобождены в зале суда.

Суд вынес решение о конфискации имущества обвиняемых лиц. Эти деньги будут направлены на выплату компенсаций ущерба, причиненного министерству. Из-за того, что у М. Мамедова наличие имущества не установлено, в его отношении конфискация имущества не предусмотрена.