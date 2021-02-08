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Начинается суд над воевавшим в Сирии гражданином Азербайджана

Начинается суд над воевавшим в Сирии гражданином Азербайджана 7 сентября 2020 года Амиль Ахмедов был задержан
Происшествия
8 февраля 2021 г. 10:07
Начинается суд над воевавшим в Сирии гражданином Азербайджана
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Завершено предварительное следствие по уголовному делу Амиля Ахмедова, обвиняемого в участии в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана.

Как сообщает Report, дело, направленное в Бакинский суд по тяжким преступлениям, передано в производство судьи Эльдара Исмайлова.

А.Ахмедов был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с международным терроризмом.

В результате расследования были установлены обоснованные подозрения в причастности к вооруженным конфликтам в сирийских городах Хама и Идлиб гражданина Азербайджана Ахмедова Амиля Мехман оглы, проходившего в 2016-2019 гг. обучение в лагере специальной подготовки в поселке Лероман города Алеппо Сирийской Арабской Республики с целью участия в вооруженных конфликтах в составе террористских группировок, проводимых на почве религиозной вражды.

Впоследствии А.Ахмедов тайно переправился на территорию третьего государства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, 7 сентября 2020 года Амиль Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого, он привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 283-1.3 (создание устойчивых групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах) Уголовного кодекса.

Решением суда в отношении задержанного принята мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada döyüşmüş azərbaycanlının məhkəməsi başlayır

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