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Начался судебный процесс по делу экс-главы Шемкирского района

Начался судебный процесс по делу экс-главы Шемкирского района В Гянджинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шемкирского района Алимпаши Мамедова.
Происшествия
10 ноября 2022 г. 17:11
Начался судебный процесс по делу экс-главы Шемкирского района

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шемкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Нурала Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Мера пресечения в отношении А.Мамедова была оставлена без изменений.

В ходе судебного процесса выяснилось, что бывший глава Исполнительной власти переведен из Следственного изолятора Службы государственной безопасности в Следственный изолятор Пенитенциарной службы.

Следующий судебный процесс назначен на 24 ноября.

Напомним, что А.Мамедов был задержан Службой госбезопасности в апреле прошлого года в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.4, 193-1.3.2, 308.2, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Alimpaşa Məmmədovun məhkəməsi başlayıb

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