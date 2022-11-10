Начался судебный процесс по делу экс-главы Шемкирского района

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шемкирского района Алимпаши Мамедова.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шемкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Нурала Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Мера пресечения в отношении А.Мамедова была оставлена без изменений.

В ходе судебного процесса выяснилось, что бывший глава Исполнительной власти переведен из Следственного изолятора Службы государственной безопасности в Следственный изолятор Пенитенциарной службы.

Следующий судебный процесс назначен на 24 ноября.

Напомним, что А.Мамедов был задержан Службой госбезопасности в апреле прошлого года в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.4, 193-1.3.2, 308.2, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса АР.