Началось судебное заседание по делу отравившей свою дочь женщины

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по делу Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в убийстве своей 5-летней дочери, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой были уточнены анкетные данные обвиняемой.

На суде стало известно, что Г.Сайпуллаева плохо владеет азербайджанским языком. Она рассказала, что в средней школе проучилась до 6 класса, выросла на ферме: "Мать у меня по национальности русская, отец - лезгин. Я владею русским языком".

Поэтому Г.Сайпуллаевой был предоставлен переводчик

Очередное заседание суда назначено на 18 октября.

Отметим, что 14 июня этого года 5-летняя Луиза Сайпуллаева из села Хил Гусарского района была доставлена в больницу мертвой. В результате расследования, проведенного сотрудниками органов полиции и прокуратуры, было установлено, что мать девочки Гюльнара Сайпуллаева умышленно убила ребенка, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

Г.Сайпуллаева была задержана в качестве подозреваемого в совершении преступления лица.