На заводе в Баку произошел взрыв - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв в Производственном объединении "Завод радиустановок" ("Radioquraşdırma zavodu") в Хатаинском районе Баку сопровождается пожаром.

Как сообщает Report, на территорию привлечены 17 пожарных машин, множество бригад скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

Дороги в окрестностях завода перекрыты.

На месте происшествия находятся сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

***19:48

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На заводе на территории Хатаинского района Баку произошел сильный взрыв.

Как сообщает Report, на место происшествия привлечены пожарные машины и бригады скорой помощи.

Как заявили Report из части пожарной охраны Хатаинского района Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел на территории завода радиоустановок (Радиозавод).

На данный момент на территории наблюдается густой дым.