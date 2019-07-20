 Наверх

На западе Азербайджана автомобиль врезался в трактор

На западе Азербайджана автомобиль врезался в трактор

В результате дорожно-транспортного происшествия в Евлахском районе Азербайджана пострадали 2 человека.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Джырдахан.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в прицеп трактора. В результате аварии водитель "ВАЗ-2107" Ахмедов Гусейн (1978-го года рождения) и пассажир Имранов Салман (1969-го года рождения) получили травмы. С.Имранов помещён в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.

По факту ведётся расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!