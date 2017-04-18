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    На суде лиц, ранивших майора полиции, продемонстрирована видеосъемка происшествия

    Очередной процесс назначен на 25 апреля

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Гасанова Али Эльхан оглу 1988 г.р. и Магеррамова Ахмедъяра Ханис оглу 1976 г.р., обвиняемых в попытке убийства сотрудника полиции.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова объявили о начале этапа применения документов в суде.

    Затем здесь же продемонстрировали видеосъемку происшествия.

    Выступил адвокат обвиняемого А.Гасанова Орхан Ахмедов. Он отметил, что его подзащитный поступил так в целях самообороны.

    Судья заявил о завершении следствия. 

    Гособвинитель отметил, что не готов к выступлению и попросил у суда время. 

    Очередной процесс назначен на 25 апреля. 

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