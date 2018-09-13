На суде лиц, ограбивших дом Назпери Досталиевой, потерпевшие дали показания

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Джавида Алиева, Юниса Гусейнли, Намика Фараджева и Руслана Вердиева, обвиняемых в ограблении дома народной артистки Назпери Досталиевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева показания дал пострадавший Микаил Абдуллаев.

Он заявил, что эти лица унесли из его дома имущества примерно на 25 тысяч манатов: "Я требую, чтобы мне вернули деньги. После случившегося сотрудники полиции привели Джавида в дом. Он во всем признался".

Затем был допрошен другой потерпевший Играр Аскеров.

Он отметил, что его квартиру ограбили в день свадьбы дочери: "В этот день мы спускались в лифте. Мы столкнулись с этими лицами в лифте. Мы уехали на свадьбу в ресторан, а они в это время грабили квартиру. Они даже унесли сумку моей дочери, где было 50 манатов".

Очередное заседание суда назначено на 20 сентября.

Отметим, что 19 августа 2017 года неизвестные проникли в дом Назпери Досталиевой в Наримановском районе Баку и украли железный сейф, в котором находились большое количество ювелирных изделий и деньги.

В результате проведенных оперативных следственных мероприятий было установлено, что кража была совершена жителями Сумгайыта, ранее судимым Русланом Вердиевым, Юнисом Гусейнли и Асифом Гамидовым.

28 августа установили еще двоих возможных членов преступной группировки - жителей Сумгайыта Алиева Джавида Ислам оглу 1986 г.р. и Фараджева Натика Рафик оглу 1990 г.р.

Члены группировки продали украденные ювелирные украшения, а "выручку" и находившиеся в сейфе деньги поделили между собой.

Было также установлено, что на следующий день преступники бросили сейф в протекающий через Сумгайыт канал. Сейф был обнаружен в канале и извлечен.

Затем в автомобиле А.Гамидова и в домах Ю.Гусейнли и Р.Вердиева обнаружили и изъяли героин.

По информации, А.Гамидов был таксистом.

Кроме Назпери Досталиевой, в качестве потерпевших по уголовному делу были признаны Микаил Абдуллаев, Афаг Гасанова, Вугар Сафаров, Анар Алиев, Эльман Садатов и Играр Аскеров.