На птицефабрике в Барде зафиксирован массовый падёж домашней птицы - ФОТО

На птицефабрике в Бардинском районе зафиксирован массовый падёж домашней птицы.

По информации Карабахского центра Report, это произошло на одной из ферм Фирдовси Мамедова в селе Джейирли.

По словам Ф.Мамедова, птицы в его хозяйстве погибли из-за некачественного корма: "За последние несколько дней был зафиксирован массовый падёж кур". Местные ветеринары провели осмотр мертвых птиц, были взяты образцы для лабораторных исследований. Результаты проведенных исследований подтвердили, что причиной падежа птицы стали некачественные корма.