На помолвке в Мингячевире отравились 11 человек, в том числе невеста - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Мингячевир. 13 августа. REPORT.AZ/ Стали известны детали массового отравления во время помолвки в городе Мингячевир, в результате которого пострадали 11 человек, в том числе невеста.

Как сообщает ширванское бюро Report, 12 августа во дворе Араза Ашурова в жилом массиве Гюнешли проходила помолвка его дочери Хумары, на которой присутствовали 60 человек.

На столе были плов, долма, довга и различные салаты. Через некоторое время состояние присутствующих на мероприятии людей ухудшилось. На различных автомобилях, в том числе на машинах скорой помощи находившиеся в тяжелом состоянии люди были доставлены в больницу. В медицинское учреждение также увезли невесту Хумару Ашурову, у которой было расстройство желудка. Кроме того, позже в больницу доставили Рену Газанфар гызы Ашурову 2001 г.р. В то же время, возвращаясь домой, с аналогичной проблемой столкнулись трое присутствующих на помолвке гостей со стороны жениха из Агдаша. Они предпочли лечиться в домашних условиях.

Семеро госпитализированных людей постепенно выписываются. До сих пор продолжается лечение 5-летней Шафы Мирзалиевой.

Отмечается, что состояние других трех лиц из Агдаша нормализовалось.

Отметим, что у пострадавших были взяты образцы и представлены в Мингячевирскую городскую лабораторию Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения.

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Мингячевир. 13 августа. REPORT.AZ. В Мингячевире 7 человек госпитализированы с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел во время церемонии обручения в жилом массиве Гюнешли.

Согласно информации, 10 человек были доставлены в больницу сразу после того как почувствовали недомогание. Находящихся в более тяжелом состоянии семерых из них было решено оставить в клинике.

Список пострадавших:

Осман Ашуров Шахлар оглу 2004 г.р. житель Мингячевира

Хумара Ашурова Анар гызы 1996 г.р. жительница Агдашского района

Метанет Ашурова Рамиз гызы 1982 г.р. жительница Агдашского района

Саида Ашурова Шахлар гызы 2003 г.р.

Зиньят Набиева Аладдин гызы, 1961 г.р. жительница Мингячевира

Шафа Мирзалиева Эльнур гызы 1952 г.р. жительница Мингячевира

Шафаг Мирзалиева Тахмаз гызы 2014 г.р. жительница Мингячевира

По предварительным данным все они отравились после использования столичного салата.