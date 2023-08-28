На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 348 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 21 по 27 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 256 противопехотных, 92 противотанковые мины и 71 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 528,1 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.