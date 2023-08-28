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На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 348 мин

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 348 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
28 августа 2023 г. 13:14
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 348 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 21 по 27 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 256 противопехотных, 92 противотанковые мины и 71 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 528,1 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 348 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə daha 348 mina aşkarlanıb

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