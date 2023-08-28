На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 348 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 21 по 27 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 256 противопехотных, 92 противотанковые мины и 71 неразорвавшийся боеприпас.
В результате территория площадью 528,1 гектара была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.