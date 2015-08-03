​На одном из бакинских пляжей совершена кража

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, укравший деньги из автомобиля на Мардакянском пляже.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел (МВД).
Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 1-го отделения полиции Хазарского РУП был задержан столичный житель Агиль Алиев, укравший на Мардакянском пляже из машины "Mercedes" жителя Абшеронского района Эльнура Баймамедли 860 манатов.
Расследование по факту продолжается.
News DepartmentАвтор новости
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