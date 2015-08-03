​На одном из бакинских пляжей совершена кража

3 августа, 2015 15:16

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, укравший деньги из автомобиля на Мардакянском пляже. Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел (МВД). Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 1-го отделения полиции Хазарского РУП был задержан столичный житель Агиль Алиев, укравший на Мардакянском пляже из машины "Mercedes" жителя Абшеронского района Эльнура Баймамедли 860 манатов. Расследование по факту продолжается.