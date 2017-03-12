На концерте известного азербайджанского артиста в России произошла перестрелка

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Ачинске сегодня, 12 марта, произошла перестрелка, ранен один мужчина.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Сегодня утром сообщение о случившемся поступило в дежурную часть из городской больницы. Рано утром к ним был доставлен мужчина 28 лет с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что в одном из кафе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они произвели выстрелы из травматического пистолета и ружья.

Как сообщает ИА «Запад», конфликт между собственником помещения и директором заведения произошёл в баре «Лондон». Собственник, уроженец Азербайджана, достал из своего автомобиля гладкоствольное ружье и сделал выстрел в воздух. В ответ мужчина из толпы выстрелил в азербайджанца из травматического пистолета. А тот, в свою очередь, сделал выстрел их ружья, направив его в сторону скопления людей. Ружье было заряжено боевыми патронами. В итоге участник конфликта ранен в грудную клетку.

Поводом собраться значительному числу посетителей в эту ночь стало выступление двадцатипятилетнего артиста Азербайджана Эльбруса Джанмирзоева. Сегодня в 18.00 он планиурет дать свой концерт в Городском Дворце культуры в Ачинске, пишет издание.