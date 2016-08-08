На границе в носках гражданина Азербайджана обнаружено 87 граммов золота

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Был проведен личный досмотр приехавшего из Российской Федерации гражданина Азербайджана на таможенном посту "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК).

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК.

В ходе досмотра в носках у этого гражданина были найдены одни золотые наручные часы, 2 браслета, 1 цепочка, 1 пара сережек, 2 сережки из разных пар и часть одной сережки общим весом 87,39 граммов.

По факту ведется расследование.