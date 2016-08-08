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    На границе в носках гражданина Азербайджана обнаружено 87 граммов золота

    По факту ведется расследование

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Был проведен личный досмотр приехавшего из Российской Федерации гражданина Азербайджана на таможенном посту "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК). 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК. 

    В ходе досмотра в носках у этого гражданина были найдены одни золотые наручные часы, 2 браслета, 1 цепочка, 1 пара сережек, 2 сережки из разных пар и часть одной сережки общим весом 87,39 граммов. 

    По факту ведется расследование.

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