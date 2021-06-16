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На Бакинском бульваре 67-летний мужчина бросился в море

На Бакинском бульваре 67-летний мужчина бросился в море На Бакинском бульваре совершено самоубийство.
Происшествия
16 июня 2021 г. 10:02
На Бакинском бульваре 67-летний мужчина бросился в море
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На Бакинском бульваре совершено самоубийство.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация, что в Национальном приморском парке на территории Сабаильского района Баку человек бросился в море. Привлеченные к месту происшествия соответствующие спасательные силы Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС выловили и передали по назначению тело Исмайлова Эльбруса Исмаил оглу 1954 г.р.

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Версия на азербайджанском языке Bakı bulvarında 67 yaşlı kişi intihar edib

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