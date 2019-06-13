​На азербайджано-российской границе обнаружены боеприпасы

Согласно договоренности между министрами внутренних дел Азербайджана и России, с 3 по 10 июня в приграничных районах обеих стран были проведены комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате мероприятий, охвативших приграничные территории Республики Дагестан Российской Федерации и Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакенский, Габалинский, Гахский и Огузский районы нашей страны, был задержан 31 разыскивающийся за различные преступления человек, в том числе российской стороной задержаны 16 человек, обнаружены 6 считающихся пропавшими без вести, задержаны 63 задолжавших государству лиц.

Изъяты незаконно хранящиеся 8 единиц автоматического оружия, 2 гранатомета, 1 пулемет, 6 пистолетов, 100 ружей, 37 гранат, 36 обойм, 23 взрывателей гранат, 15 различных военных принадлежностей и припасов, 7716 патрон различного калибра.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 13 фактов, связанных с наркотиками, уничтожено 10753 кустов конопли общим весом около 5 тонн.