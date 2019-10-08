На Абшероне задержан парикмахер, пристававший к несовершеннолетним клиентам

В Абшеронском районе гражданин Турции совершил действия сексуального характера по отношению к двум мальчикам-подросткам.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Масазыр.
Так, работающий на территории района парикмахером гражданин Турции Х.Дериджи совершил действия сексуального характера по отношению к клиенту салона Р.Р. 2006 г.р. и его другу О.М. 2007 г.р.
Подростки обратились в правоохранительные органы.
В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления полиции Абшеронского района, Х.Дериджи был задержан.
Ведется расследование.
İsmayıl NəsibliАвтор новости