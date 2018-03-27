Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ На Абшероне совершена кража из дома журналиста Васифа Гасанли.
Об этом Report сообщил сам В.Гасанли.
По его словам, инцидент произошел, когда его не было дома.
"Из моего дома в новом жилом массиве в поселке Мехтиабад в Абшеронском районе украдены 1700-1800 манатов. Инцидент произошел, когда меня и членов моей семьи не было дома. Неизвестный или неизвестные проникли в дом через окно", - заявил Гасанли.
Потерпевший сообщил о краже в Абшеронское районное управление полиции, ведется расследование.
Отметим, что В.Гасанли работает на сайте ölkə.az.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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