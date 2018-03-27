Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ На Абшероне совершена кража из дома журналиста Васифа Гасанли.

Об этом Report сообщил сам В.Гасанли.

По его словам, инцидент произошел, когда его не было дома.

"Из моего дома в новом жилом массиве в поселке Мехтиабад в Абшеронском районе украдены 1700-1800 манатов. Инцидент произошел, когда меня и членов моей семьи не было дома. Неизвестный или неизвестные проникли в дом через окно", - заявил Гасанли.

Потерпевший сообщил о краже в Абшеронское районное управление полиции, ведется расследование.

Отметим, что В.Гасанли работает на сайте ölkə.az.