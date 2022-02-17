МВД: Задержан певец Манаф Агаев

Сегодня в социальных сетях распространились кадры визита певца Манафа Агаева на освобожденные от оккупации территории.

Сегодня в социальных сетях распространились кадры визита певца Манафа Агаева на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщил Report начальник пресс-службы МВД, полковник Эхсан Захидов, полиция начала расследование сразу после публикации видеозаписи.

В ходе следствия было установлено, что певец уже находился в Баку:

"Манаф Агаев был вызван в отделение полиции. Было подтверждено, что он въехал на освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения. В связи с этим он задержан. Ведется расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".

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