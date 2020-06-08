МВД: За два дня оштрафованы 2 776 нарушителей жесткого карантина

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Главное управление Государственной дорожной полиции (ГПС) Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало число нарушителей ужесточенных правил специального карантинного режима, примененных на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили Report в Управлении, за нарушение ужесточенных правил специального карантинного режима, примененных на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкорана и Абшеронского района с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 06 июня 2020 года до 06:00 08 июня 2020 года 2 776 человек были привлечены к административной ответственности, из них 2 524 человека, передвигавшихся в транспортных средствах, были оштрафованы по статье 211.1 Кодекса об административных проступках АР, на других автомобильных дорогах республики за неиспользование индивидуальных средств защиты дыхательных путей в пассажирских автобусах и такси 218 человек были оштрафованы по статье 211.2 кодекса, а 5 человек за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 кодекса.