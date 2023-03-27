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МВД: Троих жителей Самуха задержали за хранение наркотиков

МВД: Троих жителей Самуха задержали за хранение наркотиков В Самухе у трех человек обнаружены наркотики.
Происшествия
27 марта 2023 г. 09:42
МВД: Троих жителей Самуха задержали за хранение наркотиков

Троих жителей Самуха задержали за хранение наркотиков.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, были задержаны подозреваемые в незаконном приобретении и хранении наркотиков Эльмир Йолчуев, Илькин Аллахвердиев и Осман Марданов. При осмотре подозреваемых у них был обнаружен и изъят метамфетамин.

Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующую экспертизу, в отношении задержанных в Самухском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Samuxda 3 nəfərdə narkotik aşkarlanıb"

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