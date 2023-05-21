МВД: В Гяндже полиция обезвредила мужчину, бросившего гранату в кафе

Как известно, вчера неизвестный бросил гранату в одно из кафе в городе Гянджа, совершив преступление, в результате которого пострадали несколько человек и был нанесен серьезный материальный ущерб объекту.

Как известно, вчера неизвестный бросил гранату в одно из кафе в городе Гянджа, совершив преступление, в результате которого пострадали несколько человек и был нанесен серьезный материальный ущерб объекту.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что это житель Гянджи Эльмир Нагиев, неоднократно судимый за различные преступления, и что он скрывается в одной из квартир в Баку. При задержании Э.Нагиев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. После этого полицейские применили оружие и Э.Нагиев был обезврежен.

На месте происшествия были изъяты ручная граната и пистолет.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.