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МВД: В Гяндже полиция обезвредила мужчину, бросившего гранату в кафе

МВД: В Гяндже полиция обезвредила мужчину, бросившего гранату в кафе Как известно, вчера неизвестный бросил гранату в одно из кафе в городе Гянджа, совершив преступление, в результате которого пострадали несколько человек и был нанесен серьезный материальный ущерб объекту.
Происшествия
21 мая 2023 г. 16:33
МВД: В Гяндже полиция обезвредила мужчину, бросившего гранату в кафе

Как известно, вчера неизвестный бросил гранату в одно из кафе в городе Гянджа, совершив преступление, в результате которого пострадали несколько человек и был нанесен серьезный материальный ущерб объекту.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что это житель Гянджи Эльмир Нагиев, неоднократно судимый за различные преступления, и что он скрывается в одной из квартир в Баку. При задержании Э.Нагиев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. После этого полицейские применили оружие и Э.Нагиев был обезврежен.

На месте происшествия были изъяты ручная граната и пистолет.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Gəncədə kafeyə qumbara atan şəxs Bakıda zərərsizləşdirilib

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