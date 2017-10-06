МВД распространило информацию о грабеже в Шемкире

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о грабеже, совершенном в Шемкирском районе.

Как сообщили Report в министерстве, 4 октября в Call-центр "102" МВД поступила информация о грабеже, совершенном с селе Зяйям-Джирдахан.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения полиции Шемкирского района провели расследование, в ходе которого выяснилось, что в этот день в 23 часа двое неизвестных в масках взломали дверь дома Егяны Мамедовой и, пригрозив убить ее дочь Сакину и сына Али, отобрали 140 манатов и 10 000 рублей (295 манатов).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции были задержаны и доставлены в отделение полиции подозреваемые - местные жители Илькин Бабаев и ранее судимый Тогрул Бабаев.

После предъявленных веских аргументов, мужчины признались в содеянном, отметив, что совершили преступление в корыстных целях и поделили деньги.

Полицейские изъяли у них вещественные доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело.