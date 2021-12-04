МВД: На водителей такси поступают многочисленные жалобы от женщин

В последние дни в социальных сетях распространяются видеоролики, где некоторые таксисты в столице делают пассажиркам непристойные предложения

В последние дни в социальных сетях распространяются видеоролики, где некоторые таксисты в столице делают пассажиркам непристойные предложения.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов.

Он отметил, что после обнародования указанных кадров в колл-центр 102, органы полиции, а также на официальные страницы МВД в социальных сетях начали поступать многочисленные обращения и жалобы от женщин: "Каждое из обращений зарегистрировано, по ним проводятся соответствующие расследования, о результатах которых общественность будет дополнительно проинформирована".