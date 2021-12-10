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МВД: На пятерых больных COVİD-19 заведено уголовное дело

МВД: На пятерых больных COVİD-19 заведено уголовное дело В ходе проверок, проведенных 9 декабря на территории республики, сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 25 активных больных COVİD-19.
Происшествия
10 декабря 2021 г. 09:52
МВД: На пятерых больных COVİD-19 заведено уголовное дело

В ходе проверок, проведенных 9 декабря на территории республики, сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 25 активных больных COVİD-19.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, задержанные были препровождены в места своего проживания с соблюдением медицинских процедур.

В отношении пяти из задержанных больных, которым было предписано лечение на дому, возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение карантинных и противоэпидемических правил) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Daha beş koronavirus xəstəsinə cinayət işi açılıb

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