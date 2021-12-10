МВД: На пятерых больных COVİD-19 заведено уголовное дело

В ходе проверок, проведенных 9 декабря на территории республики, сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 25 активных больных COVİD-19.

В ходе проверок, проведенных 9 декабря на территории республики, сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 25 активных больных COVİD-19.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, задержанные были препровождены в места своего проживания с соблюдением медицинских процедур.

В отношении пяти из задержанных больных, которым было предписано лечение на дому, возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение карантинных и противоэпидемических правил) Уголовного кодекса АР.