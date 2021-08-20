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МВД: Для свободного передвижения по стране граждане должны вакцинироваться

МВД: Для свободного передвижения по стране граждане должны вакцинироваться "Паспорт COVID-19 не требуется на малых коммерческих объектах"
Происшествия
20 августа 2021 г. 12:20
МВД: Для свободного передвижения по стране граждане должны вакцинироваться
Эльшад Гаджиев

"Паспорт COVID-19 не требуется на малых коммерческих объектах".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, для свободного передвижения по стране граждане обязательно должны пройти вакцинацию:

"Это важно как с точки зрения здоровья гражданина, так и с позиции соблюдения закона".

Представитель МВД отметил, что сейчас ситуация в метро стабильна: "В метро нет требований относительно СOVID-паспортов".

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Версия на азербайджанском языке DİN rəsmisi: "Vətəndaş ölkə ərazisində sərbəst hərəkət etmək istəyirsə mütləq vaksinasiyadan keçməlidir"

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