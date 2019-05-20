МВД Азербайджана: За минувшие два дня в автоавариях погибли 6 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувшие два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 18 и 19 мая на территории республики 36 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 17 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 21 числившийся в розыске, из них 1 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 6 должников.

На дорогах республики произошло 5 тяжелых ДТП, в которых погибли 6 человек.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 49 человек.