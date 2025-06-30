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МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"

МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан" МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
Происшествия
30 июня 2025 г. 17:55
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан

МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях сотрудников российского агентства "Sputnik-Азербайджан" в ходе операции в офисе медиаструктуры в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, сотрудники полиции провели спецоперацию в офисе "Sputnik-Азербайджан" на основе оперативной информации о незаконном финансировании деятельности структуры.

"Аккредитация агентства была приостановлена в феврале 2025 года. Однако, поступила оперативная информация о том, что агентство продолжает функционировать посредством незаконного финансирования. Есть задержанные", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что общественности будет представлена дополнительная информация в ближайшее время.

Отметим, что ранее Report сообщил, что в результате операции МВД были задержаны директор "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

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