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МВД: 59 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы 

МВД: 59 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы  Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 11 февраля провели мониторинг 173 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
12 февраля 2022 г. 09:25
МВД: 59 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы 

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 11 февраля провели мониторинг 173 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 170 домах торжеств и трех дворах частных домов.

По итогам мониторинга, три человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 59 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 3 nəfər cərimələnib, 59 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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