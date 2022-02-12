МВД: 59 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 11 февраля провели мониторинг 173 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 11 февраля провели мониторинг 173 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 170 домах торжеств и трех дворах частных домов.

По итогам мониторинга, три человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 59 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.