В Гахском районе задержан мужчина, вырастивший в своем дворе 116 кустов конопли - ВИДЕО - ФОТО

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Гах. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Гахском районе задержан 31-летний мужчина, посадивший в своем дворе растения наркотического свойства.

Об этом северо-западному бюро Report сообщил следователь отделения полиции Гахского района Рамиль Мабудов.

По словам Р.Мабудова, собрав семена дикорастущей конопли на территории района под названием "Ганлы Гобу", житель Гаха Эльшан Ягуб оглу Мусаев посадил их в железной ванне во дворе своего дома.

Особо ухаживая за растениями, Э.Мусаев вырастил в своем дворе кусты дикорастущей конопли: "В результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Гахского района были осмотрены принадлежащий Эльшану Мусаеву дом и приусадебный участок, выявлены и изъяты выращенные им 116 кустов конопли".

Занимавшийся культивацией растений наркотического свойства Э.Мусаев сказал, что посадил кусты конопли для собственного использования: "Я использую их уже год. О количестве посаженных мною наркотиков я узнал после того, как меня задержала полиция. Я их не считал, полиция же насчитала 116 кустов. Я женат, у меня двое детей. Позднее раскаяние не принесет пользы".

По факту возбуждено уголовное дело по ст.237.2.3 (незаконный посев, выращивание растений, содержащих наркотические вещества, а также сбор таких растений (их частей), а равно культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере) УК.

Постановлением суда Гахского района в отношении Э.Мусаева избрана крайняя мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.