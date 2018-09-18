Губа. 18 сентября. REPORT.AZ/ Мужчина, раненый в результате ДТП в Губе, скончался у себя дома.

Как сообщает северное бюро Report, один из тяжело раненых в результате столкновения 10 сентября в губинском селе Рустов двух автомобилей, водитель автомобиля марки "Renault" Хикмет Насиров 1954 г.р. скончался в своем доме.

Отметим, что в результате столкновения легковых автомобилей марок "Daewoo Nexia" и "Renault" также пострадали водитель первого автомобиля, житель губинского села Афурджа Намик Насрулла оглу Сираджев 1963 г.р. и внучка Хикмета Насирова, жительница села Рустов Айтадж Рамиль гызы Насирова 2002 г.р.

По факту ведется расследование.