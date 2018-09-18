 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мужчина, раненый в результате ДТП в Губе, скончался у себя дома

    Губа. 18 сентября. REPORT.AZ/ Мужчина, раненый в результате ДТП в Губе, скончался у себя дома. 

    Как сообщает северное бюро Report, один из тяжело раненых в результате столкновения 10 сентября в губинском селе Рустов двух автомобилей, водитель автомобиля марки "Renault" Хикмет Насиров 1954 г.р. скончался в своем доме.

    Отметим, что в результате столкновения легковых автомобилей марок "Daewoo Nexia" и "Renault" также пострадали водитель первого автомобиля, житель губинского села Афурджа Намик Насрулла оглу Сираджев 1963 г.р. и внучка Хикмета Насирова, жительница села Рустов Айтадж Рамиль гызы Насирова 2002 г.р.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi