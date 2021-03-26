Мужчина, поджегший свою любовницу, отозвал жалобу

Житель Гейгельского района Афлатун Алекберов, обвиняемый в попытке убийства женщины, с которой проживал в Товузе в гражданском браке, отозвал кассационную жалобу, поданную его адвокатом

Житель Гейгельского района Афлатун Алекберов, обвиняемый в покушении на убийство женщины, с которой он проживал в Товузе в гражданском браке, отозвал жалобу на решение суда первой инстанции, поданную его адвокатом.

Как передает Report, по этой причине коллегия во главе с судьей Алескером Новрузовым приняла решение вернуть кассационную жалобу, поданную защитником подсудимого.

Отметим, что Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил А.Алекберова к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Поданную апелляционную жалобу суд не обеспечил.

Также отметим, что инцидент произошел в ноябре 2018 года. 14 ноября Афлатун Алекберов вез с работы домой свою гражданскую жену Нишану Байрамову, которая недавно устроилась официанткой в кафе в селе Юхары Ёйсюзлю, и заметил, что она сильно накрашена и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Афлатун Алекберов потребовал у Байрамовой бросить работу, сказав, что в противном случае ей не поздоровится. Женщина отказалась выполнять это требование. После этого их отношения ухудшились, и А.Алекберов перестал отвечать на телефонные звонки Байрамовой.

Тогда Нишана Байрамова позвонила любовнику с другого номера и сообщила, что если Алекберов не станет вести себя с ней нормально, она расскажет его законной супруге об их отношениях. Несмотря на угрозу расправы, Нишана позвонила официальной жене Афлатуна С.Алекберовой, рассказав ей, что уже два года сожительствует с ее супругом, и у них есть дети.

Услышав это, С.Алекберова ушла из дома. Разъяренный Афлатун, пылая жаждой мести, отправился в кафе, где работала Нишана, облил ее бензином и поджег, после чего сбежал с места происшествия.

Коллеги Н.Байрамовой потушили огонь и доставили женщину в больницу, ее жизнь удалось спасти.

Афлатун Алекберов был привлечен к следствию, ему было вынесено обвинение по статье 29, 120.2.4 УК АР (попытка убийства, совершенная с особой жестокостью или общеопасным способом).