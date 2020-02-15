МО: Учения и занятия должны проводиться в условиях, приближенных к боевым

15 февраля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства, командирами воинских объединений. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На совещании присутствовал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев.

Говоря о позитивном влиянии динамичного социально-экономического развития нашей страны на армейское строительство, генерал-полковник М.Алиев, особо подчеркнув успешное выполнение важных задач, возложенных Верховным главнокомандующим на Вооруженные силы, рост оборонной мощи страны и авторитета Азербайджанской армии в международном масштабе в результате проводимых широкомасштабных военных реформ, улучшение социальных условий военнослужащих и их семей, отметил, что работа в этом направлении на государственном уровне будет продолжена и в текущем году.

Министр обороны, доведя до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные президентом Ильхамом Алиевым на азербайджанскую армию, дал соответствующие поручения по решению в полном объеме задач, стоящих перед армией в новом учебном году.

Генерал-полковник З.Гасанов, анализируя оперативную обстановку на линии фронта, поручил вести постоянное наблюдение за действиями противника с использованием на передней линии обороны визуальных и специальных технических средств, немедленно пресекать его возможные провокации, повысить бдительность личного состава подразделений и обеспечить его безопасность, а также бесперебойно обеспечивать материально-техническими средствами подразделения, несущие боевое дежурство в сложной рельефной местности, в частности, в высокогорных районах.

Министр обороны дал рекомендации по проведению различных учений и практических занятий, направленных на повышение боеспособности войск и уровня боеготовности личного состава, в дневное и ночное время, в условиях, приближенных к реально боевым, в обстановке интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Касаясь вопросов боевой подготовки и военного образования, министр обороны подчеркнул важность применения передового опыта и инноваций в системе военного образования и подготовки профессиональных военных кадров, комплектования должностей, определяющих боевое обеспечение, опытными военнослужащими, а также повышения уровня боевой и мобилизационной готовности.

Высоко оценив морально-психологическое состояние личного состава азербайджанской армии, министр обороны подчеркнул необходимость усиления идеологической работы, укрепления правопорядка и воинской дисциплины, в том числе социальной защиты военнослужащих и их семей, а также расширения взаимодействия с соответствующими государственными органами.

В завершение совещания министр обороны дал руководящему составу ряд поручений в связи со служебной и боевой деятельностью.