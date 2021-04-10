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Минувшим днем в общественных местах задержаны 18 больных коронавирусом

Минувшим днем в общественных местах задержаны 18 больных коронавирусом "Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом"
Происшествия
10 апреля 2021 г. 10:23
Минувшим днем в общественных местах задержаны 18 больных коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел 9 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 18 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün ictimai yerlərdə 18 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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