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Минувшим днем оштрафованы 987 водителей-нарушителей карантина

Минувшим днем оштрафованы 987 водителей-нарушителей карантина

© Report

С 00:00 27 апреля по 00:00 28 апреля 2020 года за нарушение особого карантинного режима 967 передвигавшихся в транспортных средствах граждане были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

В целом, с 01.04.2020-го года по сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности был привлечен 42 371 участник движения.

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