Министерство: В зоне оползня на Баилово произошло утяжеление слоя почвы, на территории - десятки трещин

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "После выпавших за последние дни осадков в зоне оползня на Баилово произошло утяжеление слоя почвы".
Об этом Report заявил находящийся на территории начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.
По его словам, в настоящее время ехать на территорию оползня опасно: "На территории есть многочисленные трещины, их десятки. Несмотря на небольшие изменения трещин, их невозможно пронаблюдать".
А.Гаралов отметил, что специалисты на территории ежедневно проводят исследования: "Процесс продолжается, оползень в активной фазе. На территории нет жителей".
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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