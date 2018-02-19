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    Министерство: В зоне оползня на Баилово произошло утяжеление слоя почвы, на территории - десятки трещин

    В настоящее время ехать на территорию оползня опасно© Report/ Elchin Murad

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "После выпавших за последние дни осадков в зоне оползня на Баилово произошло утяжеление слоя почвы".

    Об этом Report заявил находящийся на территории начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

    По его словам, в настоящее время ехать на территорию оползня опасно: "На территории есть многочисленные трещины, их десятки. Несмотря на небольшие изменения трещин, их невозможно пронаблюдать".

    А.Гаралов отметил, что специалисты на территории ежедневно проводят исследования: "Процесс продолжается, оползень в активной фазе. На территории нет жителей".

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