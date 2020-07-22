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Международный аэропорт в Шанхае приостановил работу из-за возгорания грузового самолета

Международный аэропорт в Шанхае приостановил работу из-за возгорания грузового самолета В настоящее время информации о жертвах или пострадавших нет
Происшествия
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22 июля 2020 г. 14:28
Международный аэропорт в Шанхае приостановил работу из-за возгорания грузового самолета

Прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Пудун в Шанхае приостановлен на один час из-за возгорания в среду на борту грузового самолета.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в аэропорту.

Данная информация подтверждается также сообщениями в местных СМИ. В настоящее время наземные службы воздушной гавани работают над устранением последствий ЧП.

Пожар возник в 15:57 по местному времени (11:57 по бакинскому времени) на борту самолета Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines. К месту ЧП были направлены 18 пожарных расчетов. Согласно сообщению городской пожарной службы, опубликованному в официальном аккаунте социальной сети Weibo, в настоящее время информации о жертвах или пострадавших нет.

В администрации аэропорта начата проверка причин пожара.

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Версия на английском языке Ethiopian Boeing 777 catches fire at Shanghai airport
Версия на азербайджанском языке Şanxay hava limanında təyyarədə yanğın olub
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