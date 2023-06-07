О нас

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.
Происшествия
7 июня 2023 г. 10:58
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В связи с наблюдаемым в последние дни сильным ветром Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами освещения, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

Кроме того, в связи с опасностью селей и наводнений на некоторых горных реках рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных наводнениям.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə növbəti dəfə müraciət edib

Экслюзивные новости

Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi