МЧС Азербайджана дало поручения по устранению недостатков на около 900 объектах

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Государственное агентство по контролю над безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям продолжило работу по обеспечению требований действующего законодательства, по соблюдению норм и правил безопасности на строительных объектах. Так, проведен осмотр на 4002 объектах, на 888 из них даны поручения для устранения недостатков.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2015-й год.

В докладе отмечается, что проведены обследования металлических конструкций 208 объектов, на 62 из них выявлены недостатки, заказчик проинформирован в целях проведения необходимых мероприятий.

Помимо этого, в целях контроля над безопасным проведением работ в нефтегазодобывающей промышленности, на объектах хранения жидкого и природного газа, в подъемных и энергетических сооружениях, охраны недры Земли и горнодобывающей промышленности, в металлургической, химической, нефтехимической и нефтегазовой отраслях, на предприятиях зернового производства, при производстве потенциально опасного промышленного оборудования, при транспортировке опасных грузов посредством автотранспортных средств, железнодорожным путем, воздушным и морским транспортом в 3 457 учреждениях был проведен технический осмотр 35 239 потенциально опасных сооружений и оборудования. В результате выявлено 14 021 нарушение, временно запрещена эксплуатация 569 сооружений и оборудования. Также проверены знания по правилам технической безопасности 4 616 рабочих и инженерно-технических работников.

Отметим, что доклад правительства будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 марта.